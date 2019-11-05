Врач рассказала, как легче перенести перепады атмосферного давления
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- РИА Новости
«Дело в том, что любые контрасты температур сильно сказываются на здоровье человека. Спазмы сосудов приводят к обострению любых хронических сосудистых проблем, любых хронических воспалений», — напомнила она.
По её словам, вегето-сосудистая дистония в такую погоду может проявиться даже у здоровых людей.
Эксперт советует уменьшить физическую нагрузку, теплее одеваться, делать шейную гимнастику для улучшения циркуляции крови.
Тем, кто знает о своих проблемах со здоровьем, нужно своевременно принимать лекарства. Самолечение не рекомендуется.
«Также следует пить больше воды и принимать успокоительное, назначенное специалистом, если вы страдаете от вегето-сосудистой дистонии», — полагает Лапа.
Ранее сообщалось, что в Москве ожидается понижение атмосферного давления.
30 октября URA.RU сообщало, что в Курганской, Челябинской и Свердловской областях предупредили о резком ухудшении погоды.