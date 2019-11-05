Врач рассказала, как легче перенести перепады атмосферного давления

Врач-терапевт Людмила Лапа в беседе с сайтом «Москва 24» рассказала, как легче перенести перепады атмосферного давления.

«Дело в том, что любые контрасты температур сильно сказываются на здоровье человека. Спазмы сосудов приводят к обострению любых хронических сосудистых проблем, любых хронических воспалений», — напомнила она.

По её словам, вегето-сосудистая дистония в такую погоду может проявиться даже у здоровых людей.

Эксперт советует уменьшить физическую нагрузку, теплее одеваться, делать шейную гимнастику для улучшения циркуляции крови.

Тем, кто знает о своих проблемах со здоровьем, нужно своевременно принимать лекарства. Самолечение не рекомендуется.

«Также следует пить больше воды и принимать успокоительное, назначенное специалистом, если вы страдаете от вегето-сосудистой дистонии», — полагает Лапа.

Ранее сообщалось, что в Москве ожидается понижение атмосферного давления.

30 октября URA.RU сообщало, что в Курганской, Челябинской и Свердловской областях предупредили о резком ухудшении погоды.