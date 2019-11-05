В Москве ожидается понижение атмосферного давления

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что во вторник и среду, 5 и 6 ноября, в Москве прогнозируется понижение атмосферного давления.

«Низкое давление в течение этой недели прогнозируется во вторник и среду. Оно будет ниже нормы примерно на 10—13 мм», — сообщил ТАСС Вильфанд.

При этом норма атмосферного давления для столицы составляет 748 мм рт. ст.

Тем не менее, по словам Вильфанда, москвичам не стоит беспокоиться из-за понижения давления, поскольку его влияние на самочувствие до сих пор научно не доказано.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с сайтом «Москва 24» рассказал, что в столице на этой неделе будет очень тепло, преимущественно облачно и довольно дождливо, с порывистым ветром.

30 октября URA.RU сообщало, что в Курганской, Челябинской и Свердловской областях предупредили о резком ухудшении погоды.