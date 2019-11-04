Синоптики предупредили о заморозках на востоке Оренбургской области

Синоптики рассказали о погоде в Оренбургской области во вторник, 5 ноября, сообщает RIA56.

Отмечается, что осадки не ожидаются, будет переменная облачность. Порывы юго-западного ветра могут достигать 14 м/с.

В ночное время прогнозируется -2...-7 ˚С, в дневное — до +5 ˚С.

Вместе с этим на востоке региона ночью температура может упасть до -15 ˚С, днём ожидается -3˚С.

«Осадки в виде снега, пришедшие в регион к концу рабочей недели, будут отмечаться лишь в отдельных районах, а с преобладанием северных воздушных масс температурный фон в ночные и дневные часы понизится до значений, близких к среднемесячным», — заявила дежурный синоптик Приволжского УГМС Раиса Фаткуллина.

30 октября URA.RU сообщало, что в Курганской, Челябинской и Свердловской областях предупредили о резком ухудшении погоды.