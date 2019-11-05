Путину доложили об убийстве начальника центра «Э» МВД Ингушетии

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Президенту России Владимиру Путину доложили об убийстве начальника центра по борьбе с экстремизмом МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Путину доложили об убийстве начальника центра «Э» МВД Ингушетии
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

«Безусловно, президенту докладывалось об этом убийстве. Давать какие-либо оценки следствию по истечении нескольких дней абсолютно неверно», — цитирует Пескова РИА Новости.

Он отметил, что дело резонансное и находится на контроле у главы СК Александра Бастрыкина.

Эльджаркиев был убит неизвестными 2 ноября на западе Москвы. При стрельбе также погиб его родной брат, работавший врачом в одной из столичных клиник.

Уголовное дело передано в центральный аппарат Следственного комитета.

В ведомстве заявили, что заметно продвинулись в расследовании. По словам официального представителя Светланы Петренко, намечены приоритетные версии, отрабатывается круг причастных к преступлению.

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