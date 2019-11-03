СК заявил о серьёзном прогрессе в расследовании убийства Эльджаркиева
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«Намечены приоритетные версии произошедшего, отрабатывается круг лиц, возможно, причастных к совершению преступления», — говорится в сообщении официального представителя СК Светланы Петренко.
2 ноября неизвестный открыл стрельбу по двум мужчинам на западе Москвы. Инцидент произошёл на улице Академика Анохина.
В результате стрельбы мужчины скончались от полученных ранений. Одним из погибших оказался Ибрагим Эльджаркиев.
Дело о его убийстве передано в центральный аппарат Следственного комитета.