СК заявил о серьёзном прогрессе в расследовании убийства Эльджаркиева

За первые несколько часов следователи серьёзно продвинулись в расследовании убийства начальника центра по противодействию экстремизму по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, которое произошло в Москве 2 ноября.

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«Намечены приоритетные версии произошедшего, отрабатывается круг лиц, возможно, причастных к совершению преступления», — говорится в сообщении официального представителя СК Светланы Петренко. 2 ноября неизвестный открыл стрельбу по двум мужчинам на западе Москвы. Инцидент произошёл на улице Академика Анохина. В результате стрельбы мужчины скончались от полученных ранений. Одним из погибших оказался Ибрагим Эльджаркиев. Дело о его убийстве передано в центральный аппарат Следственного комитета.