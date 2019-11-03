Брат убитого в Москве Эльджаркиева работал врачом
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Об этом сообщил глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.
«Вчера вечером в Москве неизвестными убит начальник центра по противодействию экстремизму республиканского МВД майор полиции Ибрагим Эльджаркиев, от рук преступников также погиб его родной брат Абдулахмед, работавший врачом в одной из столичных клиник», — говорится в сообщении пресс-службы главы республики.
Калиматов также выразил соболезнования в связи с гибелью офицера и его брата.
В Instagram-аккаунте Первой градской больницы имени Н.И. Пирогова появилось сообщение с соболезнованиями в связи с гибелью мужчины.
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Сегодня нам пришло печальное известие: трагически погиб наш коллега, врач-анестезиолог-реаниматолог Первой Градской Ахмед Абдул-Назирович Эльджаркиев. В нашей больнице многие его знали и любили. Для них, для всех нас это большая, невосполнимая потеря. Выражаем соболезнования близким и коллегам Ахмеда Абдул-Назировича. Скорбим. #перваяградская #памятиколлеги #скорбим🙏
2 ноября неизвестный открыл стрельбу по двум мужчинам на западе Москвы. Инцидент произошёл на улице Академика Анохина.
В результате стрельбы мужчины скончались от полученных ранений. Одним из погибших оказался Ибрагим Эльджаркиев.
Дело о его убийстве передано в центральный аппарат Следственного комитета. По последним данным, следователи отрабатывают круг лиц, которые, возможно, причастны к совершению преступления.