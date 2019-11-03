Брат убитого в Москве Эльджаркиева работал врачом

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Брат убитого в Москве начальника главы центра «Э» МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева Абдулахмед, также погибший при стрельбе, работал врачом в одной из московских клиник.
Брат убитого в Москве Эльджаркиева работал врачом
  • © МВД России по Республике Ингушетия

Об этом сообщил глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

«Вчера вечером в Москве неизвестными убит начальник центра по противодействию экстремизму республиканского МВД майор полиции Ибрагим Эльджаркиев, от рук преступников также погиб его родной брат Абдулахмед, работавший врачом в одной из столичных клиник», — говорится в сообщении пресс-службы главы республики.

Калиматов также выразил соболезнования в связи с гибелью офицера и его брата.

В Instagram-аккаунте Первой градской больницы имени Н.И. Пирогова появилось сообщение с соболезнованиями в связи с гибелью мужчины.

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Сегодня нам пришло печальное известие: трагически погиб наш коллега, врач-анестезиолог-реаниматолог Первой Градской Ахмед Абдул-Назирович Эльджаркиев. В нашей больнице многие его знали и любили. Для них, для всех нас это большая, невосполнимая потеря. Выражаем соболезнования близким и коллегам Ахмеда Абдул-Назировича. Скорбим. #перваяградская #памятиколлеги #скорбим🙏

Публикация от Первая Градская (@1gradskaya)

2 ноября неизвестный открыл стрельбу по двум мужчинам на западе Москвы. Инцидент произошёл на улице Академика Анохина.

В результате стрельбы мужчины скончались от полученных ранений. Одним из погибших оказался Ибрагим Эльджаркиев.

Дело о его убийстве передано в центральный аппарат Следственного комитета. По последним данным, следователи отрабатывают круг лиц, которые, возможно, причастны к совершению преступления.

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