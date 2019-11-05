Подозреваемый в хищении данных банков переведён под домашний арест
- РИА Новости
«Постановление суда первой инстанции отменить, изменить меру пресечения на домашний арест, из-под стражи освободить», — приводит ТАСС слова судьи.
Ранее сообщалось об избрании подозреваемому судом меры пресечения в виде ареста до 24 декабря 2019 года.
Сотрудник компании «Национальная служба взыскания» Бутурлакин был задержан в Волгограде в ходе спецоперации МВД России 24 октября.
Как отмечалось, за передачу информации о данных клиентов банков третьим лицам он получил вознаграждение в размере 40 тыс. рублей.