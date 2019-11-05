Подозреваемый в хищении данных банков переведён под домашний арест

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Волгоградский областной суд удовлетворил ходатайства защиты Антона Бутурлакина, подозреваемого в хищении персональных данных клиентов банков, и отправил его под домашний арест.
Подозреваемый в хищении данных банков переведён под домашний арест
  • РИА Новости

«Постановление суда первой инстанции отменить, изменить меру пресечения на домашний арест, из-под стражи освободить», — приводит ТАСС слова судьи.

Ранее сообщалось об избрании подозреваемому судом меры пресечения в виде ареста до 24 декабря 2019 года.

Сотрудник компании «Национальная служба взыскания» Бутурлакин был задержан в Волгограде в ходе спецоперации МВД России 24 октября.

Как отмечалось, за передачу информации о данных клиентов банков третьим лицам он получил вознаграждение в размере 40 тыс. рублей.

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