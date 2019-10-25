В Волгограде арестовали подозреваемого в утечке данных клиентов банков

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Центральный районный суд Волгограда арестовал на два месяца подозреваемого в хищении персональных данных клиентов банков Антона Бутурлакина, передаёт ТАСС.
В Волгограде арестовали подозреваемого в утечке данных клиентов банков
  • РИА Новости

«Избрать в отношении Бутурлакина меру пресечения на два месяца — до 24 декабря 2019 года», — заявил судья.

Подозреваемый в ходе судебного заседания признал свою вину.

«Я полностью принимаю (вину. — RT), хочу попросить прощения», — сказал он.

При этом Бутурлакин подчеркнул, что в переданной им информации не было номеров банковских карт клиентов.

«Были счёт и только суммы долгов, которые люди не оплачивали на протяжении пяти — десяти лет, с данной информацией ничего нельзя было сделать. Продана она была человеку, который занимается банкротством, он планировал помочь этим людям», — рассказал подозреваемый.

Ранее сообщалось, что Бутурлакин получил вознаграждение в размере 40 тыс. рублей за передачу информации о данных клиентов банков третьим лицам.

В коллекторской компании «Национальная служба взыскания» подтвердили, что задержанный является их сотрудником.

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