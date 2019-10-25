Стали известны детали дела о хищении данных клиентов российских банков
- РИА Новости
«По нашей информации, злоупотребляя служебным положением, сотрудник получил доступ к ограниченному сегменту клиентских данных одного из партнёров НСВ, похитил и пытался реализовать незначительное количество записей», — говорится в опубликованном пресс-релизе.
В компании подчеркнули, что в результате указанных действий «никакие персональные данные клиентов не стали общедоступными».
Кроме того, по факту инцидента организована служебная проверка и начата подготовка дополнительных мер безопасности и аудита внутренних процессов.
«Подозреваемый сотрудник работал только на выделенном проекте партнёра с ограниченным объёмом клиентских данных, утечки по другим банкам и партнёрам НСВ не обнаружено», — подчеркнули в коллекторском агентстве.
«Национальная служба взыскания» подтвердила готовность сотрудничать со следствием и принесла извинения партнёрам и клиентам в связи со сложившейся ситуацией.
В компании также заявили о намерении предпринять в отношении указанного сотрудника «самые жёсткие меры в рамках гражданского и уголовного производства».
Ранее в МВД России сообщили о задержании в ходе спецоперации подозреваемого в хищении клиентских данных нескольких банков, в том числе Сбербанка.
В начале октября в Сбербанке заявили о второй за месяц утечке данных кредитных карт клиентов.