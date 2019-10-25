Стали известны детали дела о хищении данных клиентов российских банков

Короткая ссылка
Коллекторская компания «Национальная служба взыскания» подтвердила задержание своего сотрудника по подозрению в хищении персональных данных клиентов нескольких банков.
Стали известны детали дела о хищении данных клиентов российских банков
  • РИА Новости

«По нашей информации, злоупотребляя служебным положением, сотрудник получил доступ к ограниченному сегменту клиентских данных одного из партнёров НСВ, похитил и пытался реализовать незначительное количество записей», — говорится в опубликованном пресс-релизе.

В компании подчеркнули, что в результате указанных действий «никакие персональные данные клиентов не стали общедоступными».

Кроме того, по факту инцидента организована служебная проверка и начата подготовка дополнительных мер безопасности и аудита внутренних процессов.

«Подозреваемый сотрудник работал только на выделенном проекте партнёра с ограниченным объёмом клиентских данных, утечки по другим банкам и партнёрам НСВ не обнаружено», — подчеркнули в коллекторском агентстве.

«Национальная служба взыскания» подтвердила готовность сотрудничать со следствием и принесла извинения партнёрам и клиентам в связи со сложившейся ситуацией.

В компании также заявили о намерении предпринять в отношении указанного сотрудника «самые жёсткие меры в рамках гражданского и уголовного производства».

Ранее в МВД России сообщили о задержании в ходе спецоперации подозреваемого в хищении клиентских данных нескольких банков, в том числе Сбербанка.

В начале октября в Сбербанке заявили о второй за месяц утечке данных кредитных карт клиентов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить