Подозреваемый в утечке данных клиентов банков получил 40 тысяч рублей
- РИА Новости
Об этом сообщил представитель следствия на заседании Центрального районного суда Волгограда.
«Предварительным расследованием установлено, что Бутурлакин, работая в должности старшего руководителя ООО «Национальная служба взысканий», из корыстной заинтересованности 17 октября 2019 года осуществил передачу через интернет третьим лицам указанных сведений, получив в качестве вознаграждения 40 тыс. рублей», — цитирует его ТАСС.
Ранее «Национальная служба взыскания» подтвердила задержание своего сотрудника по подозрению в хищении персональных данных клиентов.
Подозреваемый был задержан 24 октября в Волгограде в ходе спецоперации МВД России.