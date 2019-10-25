Подозреваемый в утечке данных клиентов банков получил 40 тысяч рублей

Сотрудник компании «Национальная служба взысканий» Антон Бутурлакин, подозреваемый в хищении персональных данных клиентов банков, за передачу информации третьим лицам получил вознаграждение в размере 40 тыс. рублей.

Об этом сообщил представитель следствия на заседании Центрального районного суда Волгограда.

«Предварительным расследованием установлено, что Бутурлакин, работая в должности старшего руководителя ООО «Национальная служба взысканий», из корыстной заинтересованности 17 октября 2019 года осуществил передачу через интернет третьим лицам указанных сведений, получив в качестве вознаграждения 40 тыс. рублей», — цитирует его ТАСС.

Ранее «Национальная служба взыскания» подтвердила задержание своего сотрудника по подозрению в хищении персональных данных клиентов.

Подозреваемый был задержан 24 октября в Волгограде в ходе спецоперации МВД России.