Глубоководную технику применят в поисках пропавшего в Находке моряка

Буксир и глубоководную технику применят в поисках моряка, пропавшего после взрыва на танкере «Залив Америка» в порту Находки. Об этом информирует РИА Новости.

«Судовладелец подогнал ещё один морской буксир, с него проводят водолазный спуск. Ещё будет подводный управляемый аппарат, который будет обследовать дно, и будут четыре оператора МЧС», — сказал представитель Росморречфлота.

Отмечается, что положительного результата водолазных работ, в ходе которых было обследовано порядка 20 тыс. кв. м акватории, 15 км береговой линии, пока не наблюдается.

Также сообщается, что поиски, в которых участвуют около 20 человек, будут продолжены.

По словам представителя компании-судовладельца «Наяда», тело пропавшего моряка может быть вынесено из бухты или в силу мощного течения прибито к берегу.

«Дополнительно привлекли подводную технику, работали водолазы», — сказал он, отметив, что поиски продлятся минимум до конца недели.

Ранее стало известно, что в Находке вновь начались поиски пропавшего с танкера моряка.

В субботу, 2 ноября, у порта Находки на борту танкера «Залив Америка» произошёл хлопок газа, что привело к гибели двух человек, ещё один пропал без вести.

По данному факту возбудили уголовное дело.