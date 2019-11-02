Два человека погибли при взрыве на танкере в Находке

Два человека погибли, ещё один человек пропал без вести при взрыве на танкере «Залив Америка» в Находке.

«На танкере «Залив Америка» в Находке произошёл хлопок, два человека погибли, еще одного члена экипажа ищут», — цитирует ТАСС аварийно-спасательное подразделение порта Находка.

Отмечается, что всего на судне было девять членов экипажа.

Также сообщается, что к месту инцидента направлены два буксира, к поискам пропавшего моряка готовятся приступить водолазы.

28 сентября стало известно, что на борту нефтяного танкера, загоревшегося в южнокорейском порту Ульсан, находились десять российских граждан, в том числе капитан судна.