Два человека погибли при взрыве на танкере в Находке
«На танкере «Залив Америка» в Находке произошёл хлопок, два человека погибли, еще одного члена экипажа ищут», — цитирует ТАСС аварийно-спасательное подразделение порта Находка.
Отмечается, что всего на судне было девять членов экипажа.
Также сообщается, что к месту инцидента направлены два буксира, к поискам пропавшего моряка готовятся приступить водолазы.
28 сентября стало известно, что на борту нефтяного танкера, загоревшегося в южнокорейском порту Ульсан, находились десять российских граждан, в том числе капитан судна.