На борту загоревшегося в порту Южной Кореи танкера были десять россиян

На борту нефтяного танкера, загоревшегося в южнокорейском порту Ульсан, находились десять российских граждан, в том числе капитан судна. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на вице-консула России в Пусане.

«Нескольким из них была оказана первая медицинская помощь на месте, госпитализация никому не понадобилась», — заявил он.

По его словам, на танкере во время взрыва не велись ремонтные или погрузочные работы.

Он предположил, что взрыв и возгорание на судне, следовавшем под флагом Каймановых островов, произошли, так как, видимо, «что-то было в грузе».

Ранее южнокорейские власти сообщили, что в порту Ульсан в результате ЧП на грузовом судне пострадали девять человек.