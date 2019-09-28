На борту загоревшегося в порту Южной Кореи танкера были десять россиян
- Reuters
«Нескольким из них была оказана первая медицинская помощь на месте, госпитализация никому не понадобилась», — заявил он.
По его словам, на танкере во время взрыва не велись ремонтные или погрузочные работы.
Он предположил, что взрыв и возгорание на судне, следовавшем под флагом Каймановых островов, произошли, так как, видимо, «что-то было в грузе».
Ранее южнокорейские власти сообщили, что в порту Ульсан в результате ЧП на грузовом судне пострадали девять человек.