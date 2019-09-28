На борту загоревшегося в порту Южной Кореи танкера были десять россиян

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На борту нефтяного танкера, загоревшегося в южнокорейском порту Ульсан, находились десять российских граждан, в том числе капитан судна. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на вице-консула России в Пусане.
На борту загоревшегося в порту Южной Кореи танкера были десять россиян
  • Reuters

«Нескольким из них была оказана первая медицинская помощь на месте, госпитализация никому не понадобилась», — заявил он. 

По его словам, на танкере во время взрыва не велись ремонтные или погрузочные работы. 

Он предположил, что взрыв и возгорание на судне, следовавшем под флагом Каймановых островов, произошли, так как, видимо, «что-то было в грузе».

Ранее южнокорейские власти сообщили, что в порту Ульсан в результате ЧП на грузовом судне пострадали девять человек.

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