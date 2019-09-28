Девять человек пострадали при взрыве и пожаре в порту Южной Кореи

В Южной Корее в результате взрыва и пожара на грузовом судне в порту Ульсан пострадали по меньшей мере девять человек. В числе членов экипажа были граждане России и Филиппин. Об этом информирует «Рёнхап» со ссылкой на местные власти.

ЧП произошло на судне под флагом Кайманских островов, перевозившем нефтепродукты. На борту находились 25 членов экипажа.

Также огонь перекинулся на соседний грузовой корабль, на котором находился 21 человек. Отмечается, что всех членов экипажа второго судна эвакуировали.

По данным местных властей, пострадали девять человек, в том числе один получил серьёзные травмы. Гражданство пострадавших не уточняется.

Ранее в порту норвежского города Тромсё загорелся российский траулер. Весь экипаж в составе 29 человек был доставлен на берег.