На российском траулере в Норвегии горит носовая часть

На российском траулере «Бухта Наездник» в Норвегии горит носовая часть, из-за возгорания гидравлического масла, пластика и канатов создаётся сильное задымление, сообщили в полиции города Тромсё.

«Работы по тушению траулера продолжаются. Сильное задымление и открытое пламя в носовой части судна. Горят гидравлическое масло, канаты и пластик, что создаёт сильный дым, который распространяется в сторону севера», — говорится в сообщении ведомства в Twitter.

Местных жителей попросили закрыть окна и не подвергать себя воздействию дыма.

Ранее в порту норвежского города Тромсё загорелся российский траулер. Весь экипаж — 29 человек — доставлен на берег. По предварительным данным, пострадавших нет.