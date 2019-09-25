На российском траулере в Норвегии горит носовая часть
- Reuters
«Работы по тушению траулера продолжаются. Сильное задымление и открытое пламя в носовой части судна. Горят гидравлическое масло, канаты и пластик, что создаёт сильный дым, который распространяется в сторону севера», — говорится в сообщении ведомства в Twitter.
Местных жителей попросили закрыть окна и не подвергать себя воздействию дыма.
Ранее в порту норвежского города Тромсё загорелся российский траулер. Весь экипаж — 29 человек — доставлен на берег. По предварительным данным, пострадавших нет.