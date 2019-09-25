На российском траулере в Норвегии горит носовая часть

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На российском траулере «Бухта Наездник» в Норвегии горит носовая часть, из-за возгорания гидравлического масла, пластика и канатов создаётся сильное задымление, сообщили в полиции города Тромсё.
На российском траулере в Норвегии горит носовая часть
  • Reuters

«Работы по тушению траулера продолжаются. Сильное задымление и открытое пламя в носовой части судна. Горят гидравлическое масло, канаты и пластик, что создаёт сильный дым, который распространяется в сторону севера», — говорится в сообщении ведомства в Twitter.

Местных жителей попросили закрыть окна и не подвергать себя воздействию дыма.

Ранее в порту норвежского города Тромсё загорелся российский траулер. Весь экипаж — 29 человек — доставлен на берег. По предварительным данным, пострадавших нет.

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