Семьям погибших на танкере в Находке моряков выплатят миллион рублей
«Компания-судовладелец выплатит семьям погибших по 1 000 000 руб. до 10.11.2019 и возьмёт на себя все расходы по организации погребения своих моряков», — говорится в сообщении на сайте судовладельца.
В компании также подтвердили, что страховая компания выплатит семьям погибших моряков компенсации после завершения расследования.
«Жизни членов экипажа застрахованы на сумму 300 000 руб. и ответственность судовладельца за гибель моряков застрахована на $30 000 на каждого члена экипажа судна», — уточнили в «Наяде».
Коллектив судоходной компании выразил соболезнования родным и близких погибших.
Ранее спасатели вновь приступили к поискам моряка, который числится пропавшим без вести после взрыва на танкере «Залив Америка».
Взрыв на танкере в Находке произошёл 2 ноября. В результате ЧП погибли два человека, ещё один пропал.