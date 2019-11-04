Семьям погибших на танкере в Находке моряков выплатят миллион рублей

Судоходная компания «Наяда» выплатит семьям погибших при взрыве на танкере «Залив Америка» моряков по миллиону рублей и возьмёт на себя все расходы по организации похорон, сообщили в пресс-службе.

«Компания-судовладелец выплатит семьям погибших по 1 000 000 руб. до 10.11.2019 и возьмёт на себя все расходы по организации погребения своих моряков», — говорится в сообщении на сайте судовладельца.

В компании также подтвердили, что страховая компания выплатит семьям погибших моряков компенсации после завершения расследования.

«Жизни членов экипажа застрахованы на сумму 300 000 руб. и ответственность судовладельца за гибель моряков застрахована на $30 000 на каждого члена экипажа судна», — уточнили в «Наяде».

Коллектив судоходной компании выразил соболезнования родным и близких погибших.

Ранее спасатели вновь приступили к поискам моряка, который числится пропавшим без вести после взрыва на танкере «Залив Америка».

Взрыв на танкере в Находке произошёл 2 ноября. В результате ЧП погибли два человека, ещё один пропал.