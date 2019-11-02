СК завёл дело по факту инцидента на танкере в Находке

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Следователями возбуждено уголовное дело после происшествия на танкере «Залив Америка» в заливе Находка.

«По факту происшествия с российским танкером возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении на сайте Дальневосточного следственного управления на транспорте СК России.

Отмечается, что, по версии следствия, на танкере произошёл хлопок газовоздушной смеси, горения не наблюдалось.

Уточняется, что ведутся поиски пропавшего без вести моряка.

Также сообщается, что следователями проводится осмотр места происшествия, допрос свидетелей, изъятие технической документации на судно.

Ранее сообщалось, что из-за взрыва на танкере «Залив Америка» два человека погибли, ещё один человек пропал без вести. 

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