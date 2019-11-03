В Находку прибыли водолазы для поисков пропавшего с танкера моряка

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В Находку для участия в поисках моряка, пропавшего после взрыва на танкере «Залив Америка», прибыли водолазы. Об этом сообщили в Федеральном агентстве морского и речного транспорта.
В Находку прибыли водолазы для поисков пропавшего с танкера моряка
  • © Дальневосточное следственное управление на транспорте СК РФ

«Водолазы прибыли на место... (В данный момент. — RT) поисковые работы осуществляются в основном катерами», — сказал представитель пресс-службы ведомства РИА Новости.

По его словам, сам танкер стоит у причала и находится в безопасности.

2 ноября из-за взрыва на танкере «Залив Америка» два человека погибли, ещё один пропал без вести.

Следователи возбудили уголовное дело по факту происшествия.

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