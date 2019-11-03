В Находку прибыли водолазы для поисков пропавшего с танкера моряка
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«Водолазы прибыли на место... (В данный момент. — RT) поисковые работы осуществляются в основном катерами», — сказал представитель пресс-службы ведомства РИА Новости.
По его словам, сам танкер стоит у причала и находится в безопасности.
2 ноября из-за взрыва на танкере «Залив Америка» два человека погибли, ещё один пропал без вести.
Следователи возбудили уголовное дело по факту происшествия.