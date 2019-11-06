Фильмы с упоминанием наркотиков предложили перевести в категорию «18+»

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Дмитрий Рункевич
Руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев обратился к министру культуры России Владимиру Мединскому (копия письма есть в распоряжении RT) с предложением изменить правила демонстрации фильмов, в которых упоминаются наркотики.
Фильмы с упоминанием наркотиков предложили перевести в категорию «18+»
  • ©Victor Dmitriev
  • globallookpress.com

Общественник предлагает перенести в категорию «18+» все фильмы с упоминанием наркотиков.

Хамзаев отметил, что в настоящее время законодательство разрешает детям из категории «12+» посещать сеансы подобных художественных фильмов в кинотеатрах при условии, что в них выказывается отрицательное, осуждающее отношение к наркотикам.

Однако, по мнению общественника, подростки могут не воспринимать эту информацию в достаточной мере.

«Помимо этого, предлагаем рассмотреть идею об обязательной демонстрации перед сеансами подобных фильмов в кинотеатрах или по телевидению информационных сообщений о вреде потребления наркотиков, адресованных уже исключительно совершеннолетним зрителям», — сказано в тексте обращения.

По оценкам экспертов федерального проекта «Трезвая Россия», число потребителей наркотиков в России в настоящее время может превышать 5 млн человек, или 3,5% от всего населения страны.

В конце октября президент России Владимир Путин дал поручение правительству по введению уголовной ответственности за пропаганду наркотиков.

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