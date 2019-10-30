Комитет Госдумы вернёт авторам законопроект о пропаганде наркотиков

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Законопроект «Справедливой России» о наказании за рекламу наркотиков внесён в Государственную думу без соблюдения всех требований, комитет по госстроительству и законодательству будет вынужден вернуть проект закона авторам. Об этом, как передаёт РИА Новости, заявил глава комитета Павел Крашенинников.
Комитет Госдумы вернёт авторам законопроект о пропаганде наркотиков
  • РИА Новости

«Они (законопроект фактически. — RT) не внесли, потому что нет отзывов. Законопроект считается невнесённым», — сказал он.

По словам парламентария, авторы внесли поправки в УК вместе с КоАП одним законопроектом, что тоже запрещено.

На уточняющий вопрос, вернёт ли комитет законопроект авторам, Крашенинников ответил утвердительно.

«Конечно, мы не можем по-другому», — подчеркнул он.

При этом он считает, что внесение этого законопроекта является пиар-ходом, а его авторы осведомлены, как нужно вносить проекты законов.

Ранее в пресс-службе партии «Справедливая Россия» заявили, что депутаты от фракции внесли в нижнюю палату парламента проект закона, согласно которому за пропаганду и рекламу наркотиков может грозить срок до пяти лет, а если такие действия совершаются с использованием СМИ и интернета — до семи лет.

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