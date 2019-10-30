Проект об ужесточении наказания за рекламу наркотиков внесён в Госдуму

Депутаты от фракции «Справедливая Россия» внесли в Госдуму проект закона, согласно которому за пропаганду и рекламу наркотиков может грозить срок до пяти лет, а если такие действия совершаются с использованием СМИ и интернета — до семи лет.

Об этом говорится на сайте партии.

Как отметили во фракции, в настоящее время ответственность за такие нарушения предусматривается только Кодексом об административных правонарушениях.

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас предложил лишать свободы на срок до 15 лет за пропаганду и склонение в интернете к употреблению наркотиков.

Ранее российский лидер Владимир Путин дал поручение подготовить поправки об ужесточении ответственности за пропаганду наркотиков в интернете.

Руководитель организации «Трезвая Россия» Султан Хамзаев в беседе с телеканалом «360» оценил предложение разработать данные поправки.