Проект об ужесточении наказания за рекламу наркотиков внесён в Госдуму

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Депутаты от фракции «Справедливая Россия» внесли в Госдуму проект закона, согласно которому за пропаганду и рекламу наркотиков может грозить срок до пяти лет, а если такие действия совершаются с использованием СМИ и интернета — до семи лет.
Проект об ужесточении наказания за рекламу наркотиков внесён в Госдуму
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте партии.

Как отметили во фракции, в настоящее время ответственность за такие нарушения предусматривается только Кодексом об административных правонарушениях.

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас предложил лишать свободы на срок до 15 лет за пропаганду и склонение в интернете к употреблению наркотиков.

Ранее российский лидер Владимир Путин дал поручение подготовить поправки об ужесточении ответственности за пропаганду наркотиков в интернете. 

Руководитель организации «Трезвая Россия» Султан Хамзаев в беседе с телеканалом «360» оценил предложение разработать данные поправки.

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