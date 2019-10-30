Проект об ужесточении наказания за рекламу наркотиков внесён в Госдуму
- РИА Новости
Об этом говорится на сайте партии.
Как отметили во фракции, в настоящее время ответственность за такие нарушения предусматривается только Кодексом об административных правонарушениях.
Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас предложил лишать свободы на срок до 15 лет за пропаганду и склонение в интернете к употреблению наркотиков.
Ранее российский лидер Владимир Путин дал поручение подготовить поправки об ужесточении ответственности за пропаганду наркотиков в интернете.
Руководитель организации «Трезвая Россия» Султан Хамзаев в беседе с телеканалом «360» оценил предложение разработать данные поправки.