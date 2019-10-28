В Совфеде предложили сажать на срок до 15 лет за пропаганду наркотиков

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас предложил лишать свободы на срок до 15 лет за пропаганду и склонение в интернете к употреблению наркотиков.

Как отметил сенатор, безусловно, идея введения уголовной ответственности за склонение к употреблению или пропаганду наркотиков в интернете должна быть поддержана.

«Учитывая высокую общественную опасность противоправных деяний, совершённых с использованием сети, ответственность за них должна быть не менее суровой, чем за аналогичные деяния, совершённые без использования интернета», — цитирует ТАСС Клишаса.

Он указал, что уголовная ответственность за склонение к употреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов наступает на основании статьи 230 УК России.

«Принимая во внимание, что целевой аудиторией преступлений, совершённых в сети интернет, является неопределённый круг лиц, можно провести аналогию с частью второй статьи 230 УК России и предложить санкцию в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет», — добавил он.

По его словам, если в результате преступления «наступят тяжкие последствия, санкцию можно установить в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет».

Клишас подчеркнул, что анонимность в сети является катализирующим фактором для совершения противоправных деяний.

Ранее российский лидер Владимир Путин дал поручение подготовить поправки об ужесточении ответственности за пропаганду наркотиков в интернете.