В Москве три человека погибли от передозировки наркотиков
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя ГСУ СК по Москве Юлию Иванову.
«Вечером 28 октября в квартире жилого дома по улице Бакунинская (Басманный район) обнаружены тела двух мужчин и женщины без внешних признаков насильственной смерти», — заявили в СК.
Отмечается, что погибшим было от 30 до 32 лет. В ходе судебно-медицинской экспертизы будет установлена точная причина их смерти. Проводится расследование.
Ранее агентство «Ридус» передавало, что в Подмосковье изъяли более двух тонн наркотиков с начала года.