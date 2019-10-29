В Москве три человека погибли от передозировки наркотиков

В Москве в Басманном районе обнаружили мёртвыми двух мужчин и девушку, которые, по предварительным данным, скончались от передозировки наркотиков.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя ГСУ СК по Москве Юлию Иванову.

«Вечером 28 октября в квартире жилого дома по улице Бакунинская (Басманный район) обнаружены тела двух мужчин и женщины без внешних признаков насильственной смерти», — заявили в СК.

Отмечается, что погибшим было от 30 до 32 лет. В ходе судебно-медицинской экспертизы будет установлена точная причина их смерти. Проводится расследование.

Ранее агентство «Ридус» передавало, что в Подмосковье изъяли более двух тонн наркотиков с начала года.