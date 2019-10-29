В Финляндии возникли перебои в ж/д сообщении с Россией
- РИА Новости
Об этом информирует пресс-служба финской государственной железнодорожной компании VR.
«Движение поездов на участке между Луумяки и Вайниккалой приостановлено из-за повреждения линии электропередачи. Оценок продолжительности восстановительных работ пока нет», — говорится в сообщении.
Отмечается, что инцидент повлияет на движение прибывающих, а также отбывающих в Россию поездов.
Как уточнили в компании, организована перевозка пассажиров поездов «Аллегро» (из Санкт-Петербурга) и утреннего поезда «Лев Толстой» (из Москвы) на автобусах.
Ранее сообщалось, что Финляндия заинтересована в развитии высокоскоростного железнодорожного сообщения между Москвой и Хельсинки.
В августе из-за размытых железнодорожных путей было остановлено движение поездов на юге Приморского края.