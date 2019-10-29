В Финляндии возникли перебои в ж/д сообщении с Россией

Короткая ссылка
В Финляндии из-за повреждения путей между городами Луумяки и Вайниккала возникли перебои в железнодорожном сообщении с Россией.
В Финляндии возникли перебои в ж/д сообщении с Россией
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба финской государственной железнодорожной компании VR.

«Движение поездов на участке между Луумяки и Вайниккалой приостановлено из-за повреждения линии электропередачи. Оценок продолжительности восстановительных работ пока нет», — говорится в сообщении.

Отмечается, что инцидент повлияет на движение прибывающих, а также отбывающих в Россию поездов.

Как уточнили в компании, организована перевозка пассажиров поездов «Аллегро» (из Санкт-Петербурга) и утреннего поезда «Лев Толстой» (из Москвы) на автобусах.

Ранее сообщалось, что Финляндия заинтересована в развитии высокоскоростного железнодорожного сообщения между Москвой и Хельсинки.

В августе из-за размытых железнодорожных путей было остановлено движение поездов на юге Приморского края.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить