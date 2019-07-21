На Ямале восстановили движение поездов после схода вагонов

В Приуральском районе Ямало-Ненецкого автономного округа восстановили движение поездов на участке Собь — Харп, где произошёл сход с рельсов вагонов с углём. Об этом информирует пресс-служба Северной железной дороги.

«Однопутный участок Собь — Харп Северной железной дороги 21 июля в 02:33 открыт для движения поездов. В 02:43 мск пассажирский поезд №209 Лабытнанги — Москва отправлен со станции Харп, задержка составила 17,5 часа», — говорится в сообщении.

Уточняется, что поезд следует в Москву по специальному диспетчерскому расписанию. Такие меры предприняты для максимального сокращения времени задержки в пути.

При этом сошедшие вагоны грузового поезда были подняты на рельсы в 23:00 мск 20 июля. В восстановительных работах участвовали 134 человека.

20 июля в МЧС сообщили о сходе вагонов грузового поезда с рельсов на железнодорожном перегоне Собь — Харп.

В апреле URA.RU передавало, что в Свердловской области сошла с рельсов цистерна с бензином.