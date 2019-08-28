На юге Приморья остановлено движение поездов из-за размыва путей

Движение поездов на юге Приморского края остановлено из-за размытых железнодорожных путей.

«Из-за размыва ветки Барановский — Хасан сразу в нескольких участках. Это район станций Баневурово, Виневитино, Барсовый, Приморский», — цитирует ТАСС пресс-секретаря компании «Экспресс Приморья» Максима Каленника.

Отмечается, что в связи с ситуацией создан оперативный штаб.

«Вода стоит на путях, кое-где пути даже не видно», — добавил Каленник.

Ранее синоптики Приморского края объявили штормовое предупреждение на 22—23 августа из-за ожидающихся в регионе ливней.