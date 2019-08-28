На юге Приморья остановлено движение поездов из-за размыва путей

Короткая ссылка
Движение поездов на юге Приморского края остановлено из-за размытых железнодорожных путей.
На юге Приморья остановлено движение поездов из-за размыва путей
  • © pixabay.com

«Из-за размыва ветки Барановский — Хасан сразу в нескольких участках. Это район станций Баневурово, Виневитино, Барсовый, Приморский», — цитирует ТАСС пресс-секретаря компании «Экспресс Приморья» Максима Каленника. 

Отмечается, что в связи с ситуацией создан оперативный штаб.

«Вода стоит на путях, кое-где пути даже не видно», — добавил Каленник. 

Ранее синоптики Приморского края объявили штормовое предупреждение на 22—23 августа из-за ожидающихся в регионе ливней. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить