В Приморье ввели режим ЧС в семи районах из-за подтоплений
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«Сегодня дополнительно попросили ввести режимы ЧС Лесозаводск и Октябрьский район. Разрешение такое дано», — заявил врио вице-губернатора края Олег Мельников по итогам заседания оперативного штаба.
Он также уточнил, что режим ЧС также уже действует в Лазовском, Дальнереченском, Пожарском, Пограничном районах и Уссурийском городском округе.
По его словам, в крае подтоплено около 130 домов, при этом ситуация в регионе не критическая.
Ранее в МЧС сообщали, что в Приморье из-за паводка подтоплено 115 придомовых территорий.
В регионе также объявили штормовое предупреждение на 16—17 августа в связи с выходом тайфуна «Кроса» на северо-восточную часть Японского моря.