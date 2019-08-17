В Приморье ввели режим ЧС в семи районах из-за подтоплений

В семи районах Приморского края действует режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня из-за вызванных ливнями подтоплений. Об этом сообщила пресс-служба региональных властей.

«Сегодня дополнительно попросили ввести режимы ЧС Лесозаводск и Октябрьский район. Разрешение такое дано», — заявил врио вице-губернатора края Олег Мельников по итогам заседания оперативного штаба.

Он также уточнил, что режим ЧС также уже действует в Лазовском, Дальнереченском, Пожарском, Пограничном районах и Уссурийском городском округе.

По его словам, в крае подтоплено около 130 домов, при этом ситуация в регионе не критическая.

Ранее в МЧС сообщали, что в Приморье из-за паводка подтоплено 115 придомовых территорий.

В регионе также объявили штормовое предупреждение на 16—17 августа в связи с выходом тайфуна «Кроса» на северо-восточную часть Японского моря.