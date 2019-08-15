В МЧС рассказали о паводковой ситуации в Приморье

В Приморском крае 115 придомовых территорий остаются подтопленными из-за паводка. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

«В результате прохождения осадков остаются подтопленными 115 придомовых территорий в четырёх муниципальных образованиях», — сказано в сообщении ведомства.

Спасатели предупредили, что в связи с прогнозируемыми на 16-17 августа сильными дождями есть угроза локальных наводнений на значительной части края.

Ранее в Приморье объявили штормовое предупреждение на 16—17 августа в связи с выходом тайфуна «Кроса» на северо-восточную часть Японского моря. Синоптики сообщили, что ливневые дожди приведут к ухудшению гидрологической ситуации на большинстве рек края.