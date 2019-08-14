В Приморье объявили штормовое предупреждение из-за тайфуна «Кроса»

В Приморском крае объявили штормовое предупреждение на 16-17 августа в связи с выходом мощного тайфуна «Кроса» на северо-восточную часть Японского моря. Об этом говорится в сообщении Приморского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«В связи с выходом мощного тайфуна «Кроса» на северо-восточную часть Японского моря и влиянием активного атмосферного фронта, смещающегося вблизи запада края, ночью 16 августа во Владивостоке, на западе и юго-западе, днём на большей территории Приморского края ожидаются сильные дожди», — указывается в сообщении.

Синоптики предупредили, что дожди на побережье будут сопровождаться ветром 18-23 м/с, у мысов порывами до 28 м/с.

Ранее метеорологи в Приморском крае объявили штормовое предупреждение из-за ожидающихся сильных ливней и косвенного влияния тайфуна «Лекима».