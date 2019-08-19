В Приморье объявили штормовое предупреждение из-за ожидающихся ливней

Синоптики Приморского края объявили штормовое предупреждение на 22-23 августа из-за ожидающихся в регионе сильных ливней. На реках возможен подъём воды до 350 см.

Об этом сообщается на сайте Примгидромета.

«Ночью и утром 22 августа в южной половине и на северо-западе Приморского края, днём 22 августа и ночью 23 августа на юго-востоке и востоке края ожидаются сильные дожди с количеством 15—45 мм за 12 часов и менее, в отдельных районах очень сильные — 50 мм и более за 12 часов и менее», — говорится в предупреждении.

Синоптики отмечают, что в некоторых частях региона возможна гроза и шквалистый ветер 15—20 м/с.

Ранее власти Приморского края приступили к эвакуации жителей региона из-за паводка, который был вызван тайфуном «Кроса».