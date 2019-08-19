В Приморье объявили штормовое предупреждение из-за ожидающихся ливней

Короткая ссылка
Синоптики Приморского края объявили штормовое предупреждение на 22-23 августа из-за ожидающихся в регионе сильных ливней. На реках возможен подъём воды до 350 см.

Об этом сообщается на сайте Примгидромета.

«Ночью и утром 22 августа в южной половине и на северо-западе Приморского края, днём 22 августа и ночью 23 августа на юго-востоке и востоке края ожидаются сильные дожди с количеством 15—45 мм за 12 часов и менее, в отдельных районах очень сильные — 50 мм и более за 12 часов и менее», — говорится в предупреждении.

Синоптики отмечают, что в некоторых частях региона возможна гроза и шквалистый ветер 15—20 м/с. 

Ранее власти Приморского края приступили к эвакуации жителей региона из-за паводка, который был вызван тайфуном «Кроса».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить