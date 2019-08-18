В Приморье начали эвакуацию людей из-за паводка после тайфуна

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Власти Приморского края приступили к эвакуации жителей региона из-за паводка, который был вызван тайфуном «Кроса».

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию края.

«Тайфун «Кроса» уходит из Приморья, в крае устраняют последствия дождей, люди в наиболее подтопленных районах находятся в пунктах временного размещения... Из-за прошедших дождей сложная обстановка сложилась в Октябрьском районе. Здесь спасатели эвакуировали людей с подтопленных территорий, к настоящему времени они расселены по родственникам, 58 человек находятся в пунктах временного размещения (ПВР) Октябрьского района, пять — в Уссурийске», — говорится в заявлении.

Ранее в регионе объявили штормовое предупреждение на 16—17 августа в связи с выходом тайфуна «Кроса» на северо-восточную часть Японского моря. 

17 августа сообщалось, что в семи районах Приморского края действует режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня из-за вызванных ливнями подтоплений. 

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