Хельсинки заинтересован в высокоскоростном ж/д сообщении с Москвой

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Посол Финляндии в России Микко Хаутала заявил, что Финляндия заинтересована в развитии высокоскоростного железнодорожного сообщения между Москвой и Хельсинки.
Хельсинки заинтересован в высокоскоростном ж/д сообщении с Москвой
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«Насколько знаю, Финская и Российская железные дороги давно обсуждают, как ускорить этот маршрут. Конечно, мы заинтересованы в том, чтобы иметь хорошее быстрое сообщение между Москвой и Хельсинки», — приводит РИА Новости его слова.

Он отметил, что вопрос обсуждается на уровне железнодорожных компаний двух стран.

Ранее URA.RU сообщало, что Росжелдор утвердил техническое задание на проект межевания территории под строительство высокоскоростной магистрали Челябинск — Екатеринбург. 

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