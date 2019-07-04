Под строительство магистрали Челябинск — Екатеринбург начали готовить землю
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Так, отмечается, что в период до 13 июля главам муниципалитетов, через которые пройдёт трасса, направят уведомления.
Это Екатеринбург, Белоярский, Арамильский и Сысертский городские округа в Свердловской области, Каслинский, Сосновский, Кунашакский, Красноармейский муниципальные районы и Челябинск в Челябинской области.
Магистраль — один из приоритетных проектов долгосрочной программы развития РЖД до 2025 года.
Ранее телеканал «360» сообщал, что строительство на развязке в Красногорске планируют завершить в сентябре 2019 года.