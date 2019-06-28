Строительство на развязке в Красногорске планируют закончить в сентябре

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Строительство на развязке в Красногорске планируют завершить в сентябре 2019 года, сообщает телеканал «360» со ссылкой на губернатора Московской области Андрея Воробьёва.
Строительство на развязке в Красногорске планируют закончить в сентябре
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

«Мы большие инвестиции сделали в эту развязку — всего около 12 млрд рублей. И буквально в начале этой недели открыли дополнительные съезды. Работы завершаются, в сентябре будет финальная точка поставлена», — сказал он.

Со своей стороны, министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик заявил, что работы уже выводятся из жилой застройки, а по новым съездам поехали автомобили.

«Общественный транспорт пошёл через Павшино. Мы постараемся в сентябре сделать последний этап, постараемся не беспокоить жителей в ночное время», — добавил он.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в Удмуртии проведут диагностику региональных дорог.

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