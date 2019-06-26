В Удмуртии проведут диагностику региональных дорог

В Удмуртии планируют провести диагностику региональных дорог. Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Работы должны быть выполнены в течение трёх лет.

Также предусмотрена техническая инвентаризация. Необходимо сформировать актуальный паспорт на каждую автодорогу.

«В настоящий момент из-за того, что земли в полосе отвода наших дорог не поставлены на кадастровый учёт, возникают просто нелепые и даже опасные ситуации», — заявила заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства региона Ирина Шкляр.

Ранее RIA56 сообщало, что в Оренбургской области направят 17,9 млрд рублей на проект «Безопасные дороги».