В Удмуртии проведут диагностику региональных дорог
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- РИА Новости
Работы должны быть выполнены в течение трёх лет.
Также предусмотрена техническая инвентаризация. Необходимо сформировать актуальный паспорт на каждую автодорогу.
«В настоящий момент из-за того, что земли в полосе отвода наших дорог не поставлены на кадастровый учёт, возникают просто нелепые и даже опасные ситуации», — заявила заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства региона Ирина Шкляр.
Ранее RIA56 сообщало, что в Оренбургской области направят 17,9 млрд рублей на проект «Безопасные дороги».