В Удмуртии проведут диагностику региональных дорог

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В Удмуртии планируют провести диагностику региональных дорог. Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
В Удмуртии проведут диагностику региональных дорог
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

Работы должны быть выполнены в течение трёх лет.

Также предусмотрена техническая инвентаризация. Необходимо сформировать актуальный паспорт на каждую автодорогу.

«В настоящий момент из-за того, что земли в полосе отвода наших дорог не поставлены на кадастровый учёт, возникают просто нелепые и даже опасные ситуации», — заявила заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства региона Ирина Шкляр.

Ранее RIA56 сообщало, что в Оренбургской области направят 17,9 млрд рублей на проект «Безопасные дороги».

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