В Оренбургской области направят 17,9 млрд рублей на проект «Безопасные дороги»

В Оренбурге прошло заседание общественного совета партийного проекта «Безопасные дороги», которое провёл региональный координатор, депутат горсовета Александр Шмарин. Об этом сообщает RIA56.

«В дорожную отрасль области поступит порядка 17,9 млрд рублей. Финансирование дорожных работ увеличено в полтора раза — до 11,6 млрд рублей, включая 1,5 млрд рублей из бюджета региона, предназначенные для муниципальных дорог», — заявил главный инженер Главного управления дорожного хозяйства Оренбургской области Виктор Калабугин.

По его словам, в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» стартуют работы в Оренбургской и Орской агломерациях.

Также идёт ремонт на федеральных трассах, финансирование по которым увеличилось в 1,4 раза по сравнению с 2018 годом.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области представили план ремонта дорог на 2019 год.