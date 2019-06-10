В Оренбургской области направят 17,9 млрд рублей на проект «Безопасные дороги»

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В Оренбурге прошло заседание общественного совета партийного проекта «Безопасные дороги», которое провёл региональный координатор, депутат горсовета Александр Шмарин. Об этом сообщает RIA56.
В Оренбургской области направят 17,9 млрд рублей на проект «Безопасные дороги»
  • © Александр Кряжев
  • РИА Новости

«В дорожную отрасль области поступит порядка 17,9 млрд рублей. Финансирование дорожных работ увеличено в полтора раза — до 11,6 млрд рублей, включая 1,5 млрд рублей из бюджета региона, предназначенные для муниципальных дорог», — заявил главный инженер Главного управления дорожного хозяйства Оренбургской области Виктор Калабугин.

По его словам, в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» стартуют работы в Оренбургской и Орской агломерациях.

Также идёт ремонт на федеральных трассах, финансирование по которым увеличилось в 1,4 раза по сравнению с 2018 годом.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области представили план ремонта дорог на 2019 год.

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