В Курганской области представили план ремонта дорог на 2019 год

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В Курганской области планируют отремонтировать 172 км региональных и 170 км муниципальных дорог в 2019 году, сообщает URA.RU со ссылкой на врио губернатора Вадима Шумкова.
В Курганской области представили план ремонта дорог на 2019 год
  • © Михаил Воскресенский
  • РИА Новости

«В этом году объём ремонтных работ по региону практически в три раза выше, чем в предыдущем», — сказал он.

В частности, в Кургане должны отремонтировать 37,4 км дорог, а в Шадринске намерены обновить 14 км дорожного полотна.

Также стало известно, что в Московской области в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» за счёт федеральных средств отремонтируют восемь участков региональных дорог протяжённостью более 90 км. Об этом информирует телеканал «360» со ссылкой на министра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексея Гержика.

«В ходе ремонта на дорогах заменят асфальтобетонное покрытие и посадочные площадки, укрепят обочины и нанесут разметку. На выполнение данных работ из федерального бюджета области выделено более 618 млн рублей», — сказал Гержик.

Ранее в Уфе рассказали о запланированных работах по реконструкции дорог.

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