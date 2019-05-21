В Курганской области представили план ремонта дорог на 2019 год
- © Михаил Воскресенский
- РИА Новости
«В этом году объём ремонтных работ по региону практически в три раза выше, чем в предыдущем», — сказал он.
В частности, в Кургане должны отремонтировать 37,4 км дорог, а в Шадринске намерены обновить 14 км дорожного полотна.
Также стало известно, что в Московской области в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» за счёт федеральных средств отремонтируют восемь участков региональных дорог протяжённостью более 90 км. Об этом информирует телеканал «360» со ссылкой на министра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексея Гержика.
«В ходе ремонта на дорогах заменят асфальтобетонное покрытие и посадочные площадки, укрепят обочины и нанесут разметку. На выполнение данных работ из федерального бюджета области выделено более 618 млн рублей», — сказал Гержик.
Ранее в Уфе рассказали о запланированных работах по реконструкции дорог.