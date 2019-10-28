Диетолог рассказала о самых вредных сочетаниях продуктов

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Диетолог Елена Соломатина в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала о самых вредных сочетаниях продуктов.
Диетолог рассказала о самых вредных сочетаниях продуктов
  • Pixabay

«Из бытовых примеров можно привести жирный кусок мяса и после него сладкий фрукт», — заявила она.

Ещё одним явным перебором эксперт считает мясо с большим количеством углеводов и жирным сладким тортом.

Как пояснила Соломатина, плохо сочетаются продукты, где много животного и растительного белка, например фасоль, горох, нут с мясом.

«Ужасное сочетание — перебор простых углеводов. Например, сладкий чай с белым хлебом с вареньем, кашей, бутербродом. Это огромное количество сахара, который мы не израсходуем. Такое питание провоцирует ощущение разбитости, усталости», — заявила диетолог.

По её мнению, не стоит разбавлять чай молоком.

Ранее врач-диетолог, основатель одной из столичных клиник Лидия Ионова в беседе с НСН рассказала, для кого может быть опасен томатный сок.

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