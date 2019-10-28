Путин поручил обновить стандарты для перспективных профессий будущего
- РИА Новости
Соответствующие поручения утверждены по итогам заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив, встречи с лидерами техпроектов и компаний Национальной технологической инициативы и посещения выставки «Конструкторское бюро АСИ», состоявшихся 18 сентября.
«Реализовать пилотный проект по ускоренному (не более одного года) обновлению профессиональных стандартов по перспективным профессиям будущего и актуализации федеральных государственных образовательных стандартов, а также соответствующих образовательных программ», — говорится в документе.
Реализацией поручения будет заниматься правительство при участии Агентства стратегических инициатив, союза «Молодые профессионалы» и Национального совета при президенте России по профессиональным квалификациям.
Ранее во ВНИИ труда рассказали RT, что в ближайшие несколько лет в России останутся востребованными массовые (бухгалтер, педагог, электрогазосварщик, повар), дефицитные (электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств, инженер-химик), а также новые и уникальные профессии, связанные с определёнными технологиями.
Заместитель заведующего кафедрой труда и социальной политики РАНХиГС Александр Щербаков в беседе с Inforeactor отметил, что стабилизация экономики подразумевает спрос на узконаправленные технические специальности.