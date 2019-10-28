Путин поручил обновить стандарты для перспективных профессий будущего

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Российский лидер Владимир Путин поручил до 28 февраля 2020 года обновить стандарты и образовательные программы для перспективных профессий будущего. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Путин поручил обновить стандарты для перспективных профессий будущего
  • РИА Новости

Соответствующие поручения утверждены по итогам заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив, встречи с лидерами техпроектов и компаний Национальной технологической инициативы и посещения выставки «Конструкторское бюро АСИ», состоявшихся 18 сентября.

«Реализовать пилотный проект по ускоренному (не более одного года) обновлению профессиональных стандартов по перспективным профессиям будущего и актуализации федеральных государственных образовательных стандартов, а также соответствующих образовательных программ», — говорится в документе.

Реализацией поручения будет заниматься правительство при участии Агентства стратегических инициатив, союза «Молодые профессионалы» и Национального совета при президенте России по профессиональным квалификациям.

Ранее во ВНИИ труда рассказали RT, что в ближайшие несколько лет в России останутся востребованными массовые (бухгалтер, педагог, электрогазосварщик, повар), дефицитные (электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств, инженер-химик), а также новые и уникальные профессии, связанные с определёнными технологиями.

Заместитель заведующего кафедрой труда и социальной политики РАНХиГС Александр Щербаков в беседе с Inforeactor отметил, что стабилизация экономики подразумевает спрос на узконаправленные технические специальности.

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