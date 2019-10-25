Эксперт оценил список самых востребованных в будущем профессий в России

Заместитель заведующего кафедрой труда и социальной политики РАНХиГС Александр Щербаков в беседе с Inforeactor прокомментировал список самых востребованных в будущем профессий в России.

«Стабилизация экономики или её рост предполагает спрос на узконаправленные технические специальности. И можно сказать, что это позитивный тренд. Востребованность рабочих профессий тоже говорит о направленности в сторону реального сектора и реального производства», — заявил он.

По его словам, профессии — это основа экономики.

Что касается отсутствия в списке профессий, связанных с финансами, то эксперт считает это следствием ужесточения контроля за работой профильных учебных заведений и повышения требований к их выпускникам.

«Их деятельность подвергается более тщательной проверке. Это тоже позитивная тенденция. Да и отношение у людей меняется к этому, пропадает излишняя романтизация», — добавил он.

Ранее специалисты из ВНИИ труда рассказали RT, какие профессии востребованы в России в настоящее время и останутся таковыми в ближайшие несколько лет.

Директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малеева в беседе с Nation News оценила перспективы роста безработицы в России.