Врачи рассказали о состоянии пострадавших при ДТП на Алтае

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Четверо из восьми пострадавших при ДТП с участием двух микроавтобусов в Топчихинском районе Алтайского края находятся в тяжёлом состоянии. Об этом сообщил представитель Минздрава региона.

«Состояние четверых пострадавших, перевезённых в Краевую клиническую больницу скорой медицинской помощи, улучшилось, но они в реанимации. Ещё по двое пострадавших находятся в Топчихинской и Алейской центральных районных больницах, у них были повреждения средней степени тяжести», — приводит ТАСС слова представителя ведомства.

Ранее сообщалось, что двое пострадавших в результате аварии в Алтайском крае на санитарном вертолёте эвакуированы в больницы Барнаула для дальнейшего лечения.

Авария произошла 26 октября на федеральной трассе в Алтайском крае. По последним данным, погибли восемь человек, ещё пятеро пострадали.

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