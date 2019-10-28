Врачи рассказали о состоянии пострадавших при ДТП на Алтае
«Состояние четверых пострадавших, перевезённых в Краевую клиническую больницу скорой медицинской помощи, улучшилось, но они в реанимации. Ещё по двое пострадавших находятся в Топчихинской и Алейской центральных районных больницах, у них были повреждения средней степени тяжести», — приводит ТАСС слова представителя ведомства.
Ранее сообщалось, что двое пострадавших в результате аварии в Алтайском крае на санитарном вертолёте эвакуированы в больницы Барнаула для дальнейшего лечения.
Авария произошла 26 октября на федеральной трассе в Алтайском крае. По последним данным, погибли восемь человек, ещё пятеро пострадали.