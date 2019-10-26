Попавший в ДТП на Алтае микроавтобус перевозил творческий коллектив
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Об этом сообщили в региональном управлении СК России.
«Предварительно установлено, что в микроавтобусе находилась группа из пожилых людей, которые ехали на творческий конкурс, в автомобиле Nissan Presage — семья из четырёх человек, включая ребёнка», — следует из пресс-релиза.
В Доме культуры, где занимаются артисты, рассказали РИА Новости, что в автобусе находились одни женщины.
«Наш коллектив из села Кабаково направлялся на творческий фольклорный фестиваль. В автобусе находились одни женщины, все в возрасте, пока говорят, что двое погибли», — уточнили в учреждении.
Ранее СК возбудил уголовное дело по факту ДТП в Алтайском крае.
По последней информации, жертвами аварии стали восемь человек и ещё пять получили травмы.