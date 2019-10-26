Попавший в ДТП на Алтае микроавтобус перевозил творческий коллектив

Частный микроавтобус Fiat Ducato, столкнувшийся с минивэном Nissan на трассе в Алтайском крае, вёз фольклорную группу «Сударушки» из местного Дома культуры на творческий фольклорный фестиваль.

Об этом сообщили в региональном управлении СК России.

«Предварительно установлено, что в микроавтобусе находилась группа из пожилых людей, которые ехали на творческий конкурс, в автомобиле Nissan Presage — семья из четырёх человек, включая ребёнка», — следует из пресс-релиза.

В Доме культуры, где занимаются артисты, рассказали РИА Новости, что в автобусе находились одни женщины.

«Наш коллектив из села Кабаково направлялся на творческий фольклорный фестиваль. В автобусе находились одни женщины, все в возрасте, пока говорят, что двое погибли», — уточнили в учреждении.

Ранее СК возбудил уголовное дело по факту ДТП в Алтайском крае.

По последней информации, жертвами аварии стали восемь человек и ещё пять получили травмы.