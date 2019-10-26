Возбуждено уголовное дело по факту ДТП в Алтайском крае

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту столкновения двух микроавтобусов в Алтайском крае, в результате которого погибли восемь человек и ещё пять получили травмы.

Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка СК России.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК России («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее гибель двух и более лиц». — RT) и по ч. 5 ст. 264 УК России («Нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц». — RT)», — приводит заявление Интерфакс.

Ранее сообщалось о начале доследственной проверки по факту ДТП на Алтае.

Авария с участием частного микроавтобуса Fiat Ducato и минивэна Nissan произошла на 74-м километре федеральной трассы А-322.

«Реальное время» передавало, что в Татарстане с начала 2019 года в более 3,2 тыс. ДТП погибли 238 человек.