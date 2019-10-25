В Татарстане произошло более 3,2 тысячи ДТП с начала года
- РИА Новости
Как заявил глава ГИБДД региона Ленар Габдрахманов, большая часть аварий происходит на трассах, когда автомобили во время обгона выезжают на встречную полосу.
«Водители не оценивают дорожную обстановку перед обгоном или, выезжая на встречную полосу, отвлекаются на мобильный телефон», — сказал он.
По его словам, с начала года на пешеходных переходах погиб 71 человек. Габдрахманов добавил, что часто пешеходы гибнут из-за невнимательности.
Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в Удмуртии заявили о снижении числа ДТП на 10,8% с начала года.