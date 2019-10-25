В Татарстане произошло более 3,2 тысячи ДТП с начала года

В Татарстане произошло более 3,2 тыс. ДТП с начала 2019 года. Погибли 238 человек, сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу республиканского правительства.

Как заявил глава ГИБДД региона Ленар Габдрахманов, большая часть аварий происходит на трассах, когда автомобили во время обгона выезжают на встречную полосу.

«Водители не оценивают дорожную обстановку перед обгоном или, выезжая на встречную полосу, отвлекаются на мобильный телефон», — сказал он.

По его словам, с начала года на пешеходных переходах погиб 71 человек. Габдрахманов добавил, что часто пешеходы гибнут из-за невнимательности.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в Удмуртии заявили о снижении числа ДТП на 10,8% с начала года.