В Удмуртии заявили о снижении числа ДТП на 10,8% с начала года

Число ДТП за январь — август 2019 года в Удмуртии сократилось на 10,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

С начала года в регионе произошло 14 тыс. аварий. Погибли 104 человека, пострадали ещё более 1,2 тыс.

В настоящее время на дорогах региона работает 33 стационарных и 13 передвижных комплекса фото- и видеофиксации. В 2018 году число ДТП в местах размещения камер снизилось к показателю 2017-го на 12,2%, а количество пострадавших уменьшилось на 21,1%.

Ранее Newinform сообщал, что управлявший автомобилем подросток погиб в ДТП в Дагестане.