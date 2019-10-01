Управлявший автомобилем подросток погиб в ДТП в Дагестане

В результате ДТП в Махачкале погиб подросток, сообщает Newinform со ссылкой на управление МВД по Дагестану.

РИА Новости

По имеющимся данным, авария произошла вечером в понедельник, 30 сентября. 16-летний водитель автомобиля Skoda Octavia, не имевший прав на управление транспортным средством, потерял управление и столкнулся с мачтой освещения. Он скончался на месте. По факту ДТП проводится проверка. Выясняются обстоятельства и причины случившегося. Ранее Пятый канал сообщал, что в Красносельском районе Санкт-Петербурга иномарка сбила троих пешеходов.