СК начал проверку по факту крупного ДТП на Алтае

Следственный комитет организовал проверку по факту столкновения двух микроавтобусов в Алтайском крае, жертвами которого стали восемь человек.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет. «По факту ДТП проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — заявили в СК. Ранее в Минздраве Алтайского края заявили, что жертвами ДТП стали восемь человек.