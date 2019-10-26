СК начал проверку по факту крупного ДТП на Алтае
Следственный комитет организовал проверку по факту столкновения двух микроавтобусов в Алтайском крае, жертвами которого стали восемь человек.
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет.
«По факту ДТП проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — заявили в СК.
Ранее в Минздраве Алтайского края заявили, что жертвами ДТП стали восемь человек.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему: