Двоих пострадавших в ДТП в Алтайском крае эвакуировали в Барнаул

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Двое пострадавших в результате аварии в Алтайском крае на санитарном вертолёте эвакуированы в больницы Барнаула для дальнейшего лечения, сообщили в пресс-службе краевого правительства.
Двоих пострадавших в ДТП в Алтайском крае эвакуировали в Барнаул
  • © ГУ МЧС России по Алтайскому краю

«Двух пострадавших после ДТП из Топчихинской ЦРБ (Центральной районной больницы. — RT) на санитарном вертолёте эвакуировали в Краевую клиническую больницу скорой медицинской помощи», — приводит заявление Интерфакс.

Ранее сообщалось, что в одном из столкнувшихся микроавтобусов находились члены местного фольклорного коллектива, направлявшиеся на конкурс.

Авария произошла на федеральной трассе в Алтайском крае. По последним данным, погибли восемь человек и ещё пятеро пострадали.

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