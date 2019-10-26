Двоих пострадавших в ДТП в Алтайском крае эвакуировали в Барнаул

Двое пострадавших в результате аварии в Алтайском крае на санитарном вертолёте эвакуированы в больницы Барнаула для дальнейшего лечения, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

«Двух пострадавших после ДТП из Топчихинской ЦРБ (Центральной районной больницы. — RT) на санитарном вертолёте эвакуировали в Краевую клиническую больницу скорой медицинской помощи», — приводит заявление Интерфакс.

Ранее сообщалось, что в одном из столкнувшихся микроавтобусов находились члены местного фольклорного коллектива, направлявшиеся на конкурс.

Авария произошла на федеральной трассе в Алтайском крае. По последним данным, погибли восемь человек и ещё пятеро пострадали.