Двоих пострадавших в ДТП в Алтайском крае эвакуировали в Барнаул
- © ГУ МЧС России по Алтайскому краю
«Двух пострадавших после ДТП из Топчихинской ЦРБ (Центральной районной больницы. — RT) на санитарном вертолёте эвакуировали в Краевую клиническую больницу скорой медицинской помощи», — приводит заявление Интерфакс.
Ранее сообщалось, что в одном из столкнувшихся микроавтобусов находились члены местного фольклорного коллектива, направлявшиеся на конкурс.
Авария произошла на федеральной трассе в Алтайском крае. По последним данным, погибли восемь человек и ещё пятеро пострадали.