В Алтайском крае объявили траур по погибшим в ДТП с микроавтобусами
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«Утром 26 октября на территории края произошло серьёзное ДТП... В Алейском районе 28 октября будет объявлен день траура», — цитирует его ТАСС.
В правительстве края также пообещали, что все расходы по организации похорон возьмут на себя органы местного самоуправления и соцзащиты.
Ранее стало известно, что один из попавших в аварию микроавтобусов перевозил местный фольклорный коллектив, направлявшийся на конкурс.
По факту ДТП возбуждено уголовное дело.
По последней информации, в результате аварии восемь человек погибли и ещё пятеро пострадали.