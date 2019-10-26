В Алтайском крае объявили траур по погибшим в ДТП с микроавтобусами

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В Алейском районе Алтайского края объявили 28 октября днём траура по погибшим в результате столкновения микроавтобуса и минивэна. Об этом сообщил замглавы регионального правительства Игорь Степаненко.
В Алтайском крае объявили траур по погибшим в ДТП с микроавтобусами
  • © ГУ МЧС России по Алтайскому краю

«Утром 26 октября на территории края произошло серьёзное ДТП... В Алейском районе 28 октября будет объявлен день траура», — цитирует его ТАСС.

В правительстве края также пообещали, что все расходы по организации похорон возьмут на себя органы местного самоуправления и соцзащиты.

Ранее стало известно, что один из попавших в аварию микроавтобусов перевозил местный фольклорный коллектив, направлявшийся на конкурс.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

По последней информации, в результате аварии восемь человек погибли и ещё пятеро пострадали.

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