В Сочи при лобовом столкновении автомобилей пострадали пять человек

В Сочи в результате лобового столкновения двух автомобилей пострадали пять человек. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГИБДД по городу.

Как уточнили в пресс-службе, в воскресенье, 27 октября, в 06:00 водитель ВАЗ-2112 на спуске при движении «со стороны Центрального района в сторону Лазаревского» не справился с управлением.

В результате выезда на полосу встречного движения и лобового столкновения с Hyundai Solaris «пострадали пять человек».

Отмечается, что все пострадавшие были госпитализированы.

Ранее при столкновении маршрутного такси и автомобиля скорой помощи в Ростове-на-Дону пострадали семь человек.

Также сообщалось о госпитализации четырёх из восьми пострадавших в субботу, 26 октября, в ДТП с участием двух микроавтобусов в Топчихинском районе Алтайского края.