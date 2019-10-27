В Сочи при лобовом столкновении автомобилей пострадали пять человек
- РИА Новости
Как уточнили в пресс-службе, в воскресенье, 27 октября, в 06:00 водитель ВАЗ-2112 на спуске при движении «со стороны Центрального района в сторону Лазаревского» не справился с управлением.
В результате выезда на полосу встречного движения и лобового столкновения с Hyundai Solaris «пострадали пять человек».
Отмечается, что все пострадавшие были госпитализированы.
Ранее при столкновении маршрутного такси и автомобиля скорой помощи в Ростове-на-Дону пострадали семь человек.
Также сообщалось о госпитализации четырёх из восьми пострадавших в субботу, 26 октября, в ДТП с участием двух микроавтобусов в Топчихинском районе Алтайского края.